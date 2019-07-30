Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"

30.07.2019 15:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Вот такое Путин хочет построить в Украине: Бутусов "отрезвил" фанатов "рус***го мира"

Журналист Юрий Бутусов считает, что массовые протесты в Москве и силовой разгон должны благоприятно сказаться на внутренней и внешней политике Украины.

Разгон демонстрации в России из-за выборов в Мосгордуму показал Украине, насколько важна наша свобода выбора, насколько важен разрыв с РФ и насколько дорого выбор обходится в дикой стране, где никакой свободы нет, передает "Диалог.UA".

Итак: - На выборах в Москве власти не допустили ни одного оппозиционного кандидата - только от правящих партий. - Не допустить к выборам легко - в России кандидат обязан собирать подписи граждан для своего выдвижения, и всегда можно найти, что какие-то подписи чему-то не соответствуют, причем нарушения обнаружены только у оппозиционеров. - В 12 миллионном городе на акцию протеста против лишения гражданских прав вышло около 10 тысяч человек. - Не допустить к протестам легко - в России любые массовые мероприятия более одного участника требуют разрешения властей, и митинг не разрешили. - На митинге протеста против отказа гражданам в элементарных избирательных правах было задержано рекордное для РФ число протестующих - 1100 человек. - Лидер оппозиции Навальный, которого задерживают накануне всех протестных акций за организацию беспорядков, отравлен неизвестным химическим веществом прямо в своей тюремной камере. - Теперь все протесты прекратились, общество сделало вид, что ничего не произошло. Вот такое государство хочет построить у нас Путин. Равнодушных, трусливых, несамостоятельных людей, недостойных называться гражданами, не понимающих свои права и не стремящихся их получить. Вот что такое "русский мир". И с этим дикарством нам не по пути.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Путин, митинг, демонстрация, разгон, Дума, Навальный
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх