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Аксенова атаковали прямо на встрече, скандальное видео: «В помещение забежали…»
Кандидата в народные депутаты атаковали прямо на глазах у толпы журналистов
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.
«Около 16:30 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о драке на улице Богдана Хмельницкого в помещении информационного агентства «Укринформ», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что в здание ворвалась толпа неизвестных, которые забросали кандидата в депутата Рады яйцами.
«По указанному адресу немедленно прибыли экипажи патрульных и наряд спецназа. Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения», — подчеркивается в сообщении.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, журналисты, Аксенов
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