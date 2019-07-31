Аксенова атаковали прямо на встрече, скандальное видео: «В помещение забежали…»

31.07.2019 08:00

Кандидата в народные депутаты атаковали прямо на глазах у толпы журналистов

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Киева.

«Около 16:30 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о драке на улице Богдана Хмельницкого в помещении информационного агентства «Укринформ», — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что в здание ворвалась толпа неизвестных, которые забросали кандидата в депутата Рады яйцами.

«По указанному адресу немедленно прибыли экипажи патрульных и наряд спецназа. Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения», — подчеркивается в сообщении.

Источник: https://politeka.net