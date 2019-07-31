Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст

31.07.2019 17:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст

Журналисты телеканала «1+1» во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Черкассах презентовали бюст, от которого глава страны отказался, передает replyua.net.

Отметим, Зеленский удивился такому подарку и не захотел взять собственный бюст. «Боже, где вы взяли такой кошмар. Я видел его в интернете. Зачем вы это делаете? Прекратите», – отреагировал глава государства. «Я шо вам, памятник?!» – добавил Зеленский.

Отметим, данную статуэтку изготовила 23-летняя винничанка Мария. Она давно делает такие гипсовые скульптуры, а одну из них решила подарить президенту. Напомним, ранее мы сообщали, что во время рабочей поездки в город ЧеркассыВладимир Зеленский решил проверить процесс реконструкции местного аэропорта. Президент приехал на территорию черкасского аэропортагде продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, к ему подпустили исключительно журналистов и должностных лиц по списку, которые прошли проверку на наличие опасных предметов. «Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?», – поинтересовался Зеленский в ходе презентации плановых мероприятий. В ответ ему сказали, что необходимо два года и 750 млн грн.




Теги: Донбасс, президент, Черкассы, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх