«Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст

31.07.2019 17:48

Журналисты телеканала «1+1» во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский в Черкассах презентовали бюст, от которого глава страны отказался, передает replyua.net.

Отметим, Зеленский удивился такому подарку и не захотел взять собственный бюст. «Боже, где вы взяли такой кошмар. Я видел его в интернете. Зачем вы это делаете? Прекратите», – отреагировал глава государства. «Я шо вам, памятник?!» – добавил Зеленский.



Отметим, данную статуэтку изготовила 23-летняя винничанка Мария. Она давно делает такие гипсовые скульптуры, а одну из них решила подарить президенту. Напомним, ранее мы сообщали, что во время рабочей поездки в город Черкассы, Владимир Зеленский решил проверить процесс реконструкции местного аэропорта. Президент приехал на территорию черкасского аэропорта, где продолжаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, к ему подпустили исключительно журналистов и должностных лиц по списку, которые прошли проверку на наличие опасных предметов. «Я извиняюсь, так когда достроят аэропорт?», – поинтересовался Зеленский в ходе презентации плановых мероприятий. В ответ ему сказали, что необходимо два года и 750 млн грн.



