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Единый сайт электронных услуг: как изменится жизнь украинцев?

31.07.2019 21:14
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Единый сайт электронных услуг: как изменится жизнь украинцев?

Зеленский подписал указ, согласно которому появится сайт, на котором можно будет получить различные административные услуги. К примеру, в электронном кабинеты вы получите доступ к информации об имуществе, доходах и прочем.

Кроме того, можно будет зарегистрировать новорожденного в режиме онлайн, получить паспорт или водительское удостоверение.

"Сейчас мы проводим исследования по коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставления в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте",

- заявил советник президента Михаил Федоров.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, президент, сайт, Зеленский
 
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