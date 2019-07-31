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Кирилловка рискует оказаться на грани экологической катастрофы
Лабораторный центр Министерства здравоохранения в Запорожской области сообщает, что в Запорожской области обнаружили сильную кишечную инфекцию. На популярном украинском курорте Кирилловка обнаружена острая кишечная инфекция. Люди наглотались воды в море и заразились. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «РБК-Украина» и «Obozrevatel».
Отмечается, что с 20 по 26 июля заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% превысила предыдущий показатель. Всего было зарегистрировано 275 случаев. По информации ведомства, среди причин заболеваний ОКИ чаще всего была некачественная мясная продукция — 24,2%, молочная продукция — 20%, овощи, фрукты — 17%. 17 человек подхватили инфекцию после купания в водоемах. В частности, в реке Днепр (1 случай), а также в Кирилловке (2 человека) и Бердянске (14 случаев) на Азовском море.
Азовское побережье – любимое место отдыха. Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области рискует оказаться на грани экологической катастрофы. В прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всей Кирилловки, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, катастрофа, экология
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