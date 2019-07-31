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Минкульт: УПЦ Киевского патриархата больше не существует
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Приказом Минкульта от 30 января 2019 года № 54 был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия украинской православной церкви (Православной церкви Украины)". Также этим приказом на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15 декабря 2018 года были признаны утратившими силу приказы от 12 июня 2017 № 505 "О регистрации Устава религиозной организации Киевская патриархия украинской православной церкви" в новой редакции и от 8 июля 2016 "О новой редакции Устава об управлении украинской православной церковью киевского патриархата".
Итак, на основании решений Поместного собора УПЦ КП религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность, а религиозная организация "Киевская патриархия украинской православной церкви", которая была религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ КП, после создания и регистрации устава религиозной организации "Киевская митрополия украинской православной церкви" вошла в состав религиозного объединения УПЦ.
Несмотря на то, что религиозное объединение УПЦ КП прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к УПЦ, все функции уставных органов бывшей УПЦ КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов УПЦ (ПЦУ).
Напомним, ранее писалось, что суд просят отменить приказ Министерства культуры в части прекращения действия регистрации устава Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, религия, православие, Киевский патриархат
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