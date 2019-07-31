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Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Емельянов день
31 июля православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом градоначальника, пишут Подробности.
Однажды власти города выпустила жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином. Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь. Из капища мужчина вышел незамеченным.
Традиции 31 июля
В старину в последний день июля заканчивали уборку ржи. Те, кто уже завершил работу в поле, отдыхали и набирались сил для нового цикла сельскохозяйственных работ. На полях священники служили молебен – благословляли новый урожай. Крестьяне точили затупившиеся серпы, клали их кругом на сжатом поле и кропили святой водой.
К этому времени поспевает урожай. Днем хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.
Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.
В баню в этот день заходили с осторожностью, чтобы не потревожить банника - банного духа. Это существо невидимое, зачастую обнаруживает себя только шумом. Если его разозлить, он начинал стучать, кричать, кидаться горящими углями, мог ошпарить кипятком парильщика или напустить угарного газа.
Увидеть банника – плохая примета. Это предвещает большие неприятности, болезни и даже смерть. Предстает он перед людьми в разных обличьях:
- В виде черного мохнатого человека огромного роста, с длинными волосами и железными руками. Он может задушить или до смерти "запарить" моющихся.
- В образе седого и мохнатого старика, иногда обнаженного. Его тело может быть покрыто грязью или листьями из веника.
- В некоторых местах считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, собачкой, белым зайцем, и даже веником или углём.
Живет это существо под полком или под банной печью.
Приметы на 31 июля
- По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.
- Если день жаркий, то в декабре будет холодно.
- Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.
- Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.
- Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
- Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.
- Если гром беспрерывен, то будет град.
- Встреть в этот день банного духа в парилке – к несчастью.
- В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.
Сон с 30 на 31 июля вещий. В нем содержится предупреждение о грозящей опасности. Сновидение, увиденное днем 31 июля, скоро исполнится, но ничего хорошего не сулит.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, приметы, православие
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