Приметы на 31 июля: что нельзя делать в Емельянов день

31.07.2019 11:16

31 июля православная церковь почитает память мученика Емилиана Доростольского, который был рабом градоначальника, пишут Подробности.

Однажды власти города выпустила жестокий указ против христиан. Емилиан узнал об этом и очень возмутился, потому что сам был тайным христианином. Он проник в языческое капище и молотком разбил изваяния идолов, опрокинул светильники и алтарь. Из капища мужчина вышел незамеченным.

Традиции 31 июля

В старину в последний день июля заканчивали уборку ржи. Те, кто уже завершил работу в поле, отдыхали и набирались сил для нового цикла сельскохозяйственных работ. На полях священники служили молебен – благословляли новый урожай. Крестьяне точили затупившиеся серпы, клали их кругом на сжатом поле и кропили святой водой.

К этому времени поспевает урожай. Днем хозяйки делали заготовки на зиму. Готовили всевозможные варенья и соленья, мариновали помидоры и огурцы, делали консервы из фруктов и овощей.

Вечером топили баню и всей семьей отправлялись туда, чтобы смыть с себя усталость и трудовой пот. Из ржаных колосьев делали веники и парились ими. Верили, что такие веники снимут усталость, накопившуюся за время страды, и придадут сил на весь следующий год.

В баню в этот день заходили с осторожностью, чтобы не потревожить банника - банного духа. Это существо невидимое, зачастую обнаруживает себя только шумом. Если его разозлить, он начинал стучать, кричать, кидаться горящими углями, мог ошпарить кипятком парильщика или напустить угарного газа.

Увидеть банника – плохая примета. Это предвещает большие неприятности, болезни и даже смерть. Предстает он перед людьми в разных обличьях:

В виде черного мохнатого человека огромного роста, с длинными волосами и железными руками. Он может задушить или до смерти "запарить" моющихся.

В образе седого и мохнатого старика, иногда обнаженного. Его тело может быть покрыто грязью или листьями из веника.

В некоторых местах считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, собачкой, белым зайцем, и даже веником или углём.

Живет это существо под полком или под банной печью.

Приметы на 31 июля

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Встреть в этот день банного духа в парилке – к несчастью.

В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.

Сон с 30 на 31 июля вещий. В нем содержится предупреждение о грозящей опасности. Сновидение, увиденное днем 31 июля, скоро исполнится, но ничего хорошего не сулит.

Источник: https://from-ua.com