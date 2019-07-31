«Прокурор? Вы издеваетесь?»: Зеленского резко возмутило то, как к нему на встречу пускали людей

31.07.2019 21:00

Гарант Конституции Владимир Зеленский выразил возмущение в Черкассах в связи с тем, что на встречу с ним людей пускали по спискам, пишет replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду».

Так, начиная заседание, Зеленский заявил, что всегда с хорошим настроением ездит по Украине, поскольку обожает страну. И в этот момент он увидел стоявшего в зале мужчину. В ответ на вопрос, почему он стоит, тот сказал, что ему не хватило свободного места.



«Так найдите себе место и сядьте», - сказал Зеленский. Поняв, что свободных мест нет, он решил пошутить: «Видите, как вас здесь уважают. Хотите, сядьте к нам». Однако мужчина заявил, что не хочет и принялся жаловаться на списки, по которым людей выборочно пускают на встречу с президентом.



«Я не понимаю, как отбирают, кого пускать, кого не пускать?», - поинтересовался Зеленский. Кто-то в зале ответил, что строго по списку, и даже не пускали местных депутатов. «Кто главный здесь? Кто занимается составлением списков?», - спросил президент, на что ему ответили, что прокурор. «Прокурор? Издеваетесь?», - разгневался глава государства.



