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Сильное похолодание ночью: синоптики дали тревожный прогноз
На смену довольно комфортной погоде в Украину идет резкое похолодание.
Как информирует replyua.net, 31 июля, в среду, ожидается снижение температуры. В Гидрометцентре предупредили о том, что сегодня похолодает практически во всех областях. В Киеве осадки ожидаются только в ночные часы, днём в столице будет сохраняться пасмурная погода, воздух прогреется всего до 23-25 градусов.
В западных областях местами прогремят грозы и пройдут дожди, в дневные часы ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Сегодня днем на западе синоптики обещают от 23 до 29 градусов. Понижение температуры затронет северные регионы. В дневные часы здесь будет всего 20-26 градусов. В центре Украины возможно усиление ветра до 20 метров в секунду, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Воздух будет прогреваться до 23-29 градусов.
Ощутимое похолодание ожидается на Востоке. Здесь сегодня местами пройдут грозовые дожди, днем ожидается от 24 до 29 градусов. И лишь на юге страны сохранится жаркая погода - до 34 градусов. Однако днём синоптики прогнозируют грозовые дожди. Напомним, что ранее климатолог рассказала о погоде в августе.
Теги: Донбасс, прогноз, похолодание
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