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Стало известно о телефонном разговоре Лукашенко и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
Также лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе.
«Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе. Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире», — говорится в сообщении.
Президент Украины подробно рассказал «о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта».
По словам Лукашенко, Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования конфликта в Донбассе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженицу мирных инициатив и процессов.
«Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности двух стран в энергетической сфере», — говорится в сообщении пресс-службы.
Зеленский также поздравил белорусского лидера с блестящим проведением II Европейских игр.
В финале разговора Зеленский с удовольствием принял приглашение посетить Белорусь.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телефон, Лукашенко, Зеленский
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