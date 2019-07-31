- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
- У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым18:15
- Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки18:00
- «Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст17:48
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."17:15
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
Три Спаса в августе: когда и как праздновать
Последний месяц лета будет богатым на праздники. Так, в августе православные христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников – Преображение Господне и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе его еще называют просто Яблочным Спасом. Впрочем, традиционно христиане празднуют три Спаса. Каждый из них имеет свою конкретную дату.
OBOZREVATEL собрал информацию о праздниках, датах и связанных с ними традициях.
Медовый спас (Маковея)
Медовый Спас будут отмечать в среду, 14 августа. Праздник учрежден в честь Вынесения Честного Животворящего Креста Господня. В этот день также чествуют память ветхозаветных мучеников Маккавеев.
В храм принято приносить на освящение мак, мед и воду.
Яблочный Спас
Преображение Господне (Яблочный Спас, Первый Спас) приходится на понедельник, 19 августа. Этот праздник отмечают в знак события, которое произошло на горе Фавор. Там Иисус поднялся на вершину и во время молитвы его лицо засветилось волшебным светом, а наряд стал белым. Так Иисус открыл свет и славу Божества и свое предназначение. Это произошло перед апостолами Петром и Иоанном, которые находились вместе с ним на горе.
Праздник называют Яблочным Спасом потому что в этот период созревают фрукты, которые принято нести в церковь для освящения.
Ореховый Спас (Хлебный Спас)
Третий Спас – православная церковь отмечает в четверг, 29 июня. Праздник символизирует перенос Нерукотворного образа Иисуса Христа из города Эдесы в Константинополь.
Кроме того, можно встретить название Ореховый Спас. Это связано с урожаем орехов.
В народе праздник еще называют Хлебным Спасом. Поскольку накануне, в День Успения Пресвятой Богородицы, заканчивалась жатва, на Третьей Спас принято было печь хлеб из муки нового урожая. После освящения в церкви, хлеб является главным блюдом на столе в этот день.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, Медовый Спас, Яблочный Спас, традиции
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»16:15
- Відбувся семінар із стратегічних комунікацій14:48
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
- У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым18:15
- Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки18:00
- «Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст17:48
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."17:15
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора