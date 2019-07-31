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«У него уже все позади»: Гройсман отреагировал на интервью Порошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на интерьвью пятого президента Петра Порошенко. На своей странице в соцсети он написал, что им не по пути.
Так, Гройсман отметил:
«Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним.
На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями».
Также, глава правительства высказал мнение, что у Порошенко уже «все позади»:
«Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен — у Украины все еще впереди!»
Источник: https://donpress.com
Теги: политика, Донбасс, Порошенко, Гройсман
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