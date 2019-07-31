«У него уже все позади»: Гройсман отреагировал на интервью Порошенко

31.07.2019 09:16

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на интерьвью пятого президента Петра Порошенко. На своей странице в соцсети он написал, что им не по пути.

Так, Гройсман отметил:

«Похоже, он так и не сделал для себя выводов из всего, что произошло в последнее время. Как, к сожалению, так и не понял, почему я не пошел на выборы вместе с ним.

На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями».

Также, глава правительства высказал мнение, что у Порошенко уже «все позади»:

«Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов. В конце и я тоже не смог ввиду его подходов реализовать все то, что намеревался сделать. И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади. Но я уверен — у Украины все еще впереди!»

Источник: https://donpress.com