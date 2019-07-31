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У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым
Представитель Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич считает, что Крым так просто не вернуть.
Для этого потребуется площадка для международных переговоров, к которым придется привлекать участников «нормандского формата» и Будапештского меморандума.
Таким образом, по его мнению, тема возвращения Крыма будет обсуждаться в мировом сообществе. Главное, чтоб Украина проявила инициативу в вопросе возвращения аннексированного полуострова.
"То есть, как я уже сказал вначале, нам нужно держать Крым на повестке дня международного сообщества. Да, очень хорошо иметь резолюции Генассамблеи ООН по ситуации во временно оккупированном Крыму. Да, очень хорошо иметь резолюции ПАСЕ и других международных организаций. Но, если мы можем пойти дальше и на международном уровне создать эту площадку, мы готовы принимать активное участие в этом...",
-сказал он.
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Теги: Донбасс, Крым, оккупация, возвращение, Зеленский
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