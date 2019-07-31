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В Крыму ночью прогремел сильный взрыв: «власти» полуострова затаили молчание
Жители ныне оккупированной Евпатории в ночные часы услышали взрыв, грохот которого распространился в различные части города. Как передает replyua.net со ссылкой на «Примечания», активные пользователи социальных сетей написали о «сильнейшем взрыве» в районе улиц Санаторская-Кирова.
«Примерно в 23 часа, район Аттракционы, был хорошо слышен взрыв, а потом с сиренами проехало не менее пяти машин», — написал один из пользователей крымского сегмента Facebook. «Недалеко где-то от нас рвануло…. Я недалеко от катка, полицейские и пожарные промчались», - отмечается в комментарии Светланы Иванченко в группе «Подслушано Евпатория» в запрещенной в Украине соцсети ВК. «Взрыв был сильный, слышно было хорошо на дачах за ГАИ», — сообщила Марина Тимчук.
Вместе с тем, жителям Евпатории ничего неизвестно о причинах вероятного взрыва, а официальной информации по инциденту от городских служб и МЧС не поступало. Напомним, ранее в Крыму забили тревогу из-за радиоактивного песка.
Теги: Донбасс, Крым, Евпатория, взрыв
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