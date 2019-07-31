В Украине запахло приватизацией госбанков: принято решение

31.07.2019 14:45

В команде Президента Украины намерены, в первую очередь, провести приватизацию государственных банков.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук считает необходимым приватизировать в первую очередь государственные банки.

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник, 30 июля, передает Голос.

Он отметил, что это будет способствовать приходу на рынок страны крупнейших зарубежных кредитных организаций.

"Банки должны быть проданы в первую очередь. Я бы хотел, чтобы в Украину пришли десять больших системных банков", - сказал он.

Он также отметил понимание Зеленским необходимости предоставить Национальному банку Украины возможность проводить независимую денежно-кредитную политику.

"Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации, продаже сельскохозяйственных земель, когда мы привлечем несколько крупных компаний к добыче природных ресурсов, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила поменялись", - заключил Заместитель руководителя Офиса Президента.

Источник: https://from-ua.com