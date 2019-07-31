Зеленский анонсировал увольнение всех местных прокуроров

31.07.2019 20:20

После назначения новый Генеральный прокурор будет заниматься вопросами освобождения местных прокуроров. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы, передает УНН.

Так, один из присутствующих обратился к Президенту, обвинив прокурора Черкасской Овчаренко Сергея Анатольевича во взяточничестве.

"О прокуроре (Черкасской области - ред.), в целом к реформе прокуратуры, мне сейчас сложно что-то говорить. Я не знаю этого человека, во-первых. Во-вторых, все очень просто: мы назначим нового Генерального прокурора, когда появится новая Верховная Рада, и это ему задача - заменять всех прокуроров", - сказал Президент.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру нового Генерального прокурора после того, как в Верховной Раде будет сформирована коалиция.

Источник: https://from-ua.com