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Зеленский анонсировал увольнение всех местных прокуроров
После назначения новый Генеральный прокурор будет заниматься вопросами освобождения местных прокуроров. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Черкассы, передает УНН.
Так, один из присутствующих обратился к Президенту, обвинив прокурора Черкасской Овчаренко Сергея Анатольевича во взяточничестве.
"О прокуроре (Черкасской области - ред.), в целом к реформе прокуратуры, мне сейчас сложно что-то говорить. Я не знаю этого человека, во-первых. Во-вторых, все очень просто: мы назначим нового Генерального прокурора, когда появится новая Верховная Рада, и это ему задача - заменять всех прокуроров", - сказал Президент.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внесет в парламент кандидатуру нового Генерального прокурора после того, как в Верховной Раде будет сформирована коалиция.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Черкассы, прокурор, увольнение, Зеленский
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