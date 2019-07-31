- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
- У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым18:15
- Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки18:00
- «Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст17:48
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."17:15
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко
Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что принимает приглашение Зеленского и планирует посетить Второй форум регионов Украины и Беларуси в октябре этого года.
Также президенты обсудили «важность развития эффективного двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит», сообщили в пресс-службе украинского президента.
В свою очередь, у Лукашенко рассказали, что глава Беларуси поздравил Зеленского с первыми успехами на посту президента.
Также сообщается, что Зеленский подробно рассказал «о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта».
В ответ Лукашенко подчеркнул, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженца мирных инициатив и процессов.
Кроме того, Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это «приглашение с удовольствием принял».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, телефон, договор, Лукашенко, Зеленский
- Деньги заемщику вернут через месяц… или год
- Раскрыт «ночной кошмар» Лукашенко: пытается балансировать
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину
- Лукашенко в очередной раз поклялся в верности народу Беларуси (ВИДЕО)
- Встреча Порошенко и Лукашенко: о чем промолчали президенты
- Стало известно о телефонном разговоре Лукашенко и Зеленского
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»16:15
- Відбувся семінар із стратегічних комунікацій14:48
- Члены ОБСЕ зафиксировали колонну грузовиков на границе ОРДО с РФ11:43
- ООС: Противник снова нарушил "хлебное" перемирие10:45
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»10:30
- «Беспредел» боевиков: террористы «ЛНР» расстреляли авиацию ОБСЕ07:45
- «Двойной ГУП. Слышен грохот»: дончане сообщают о начале боя под Донецком07:30
- В Мариуполе на пляже обнаружили труп мужчины22:41
- Три Спаса в августе: когда и как праздновать19:15
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения19:00
- Зеленский со скандалом назначил главу Черкасской ОГА 18:45
- «Вооруженные люди и стрельба в зоне ЧАЭС»: почему не пускают туристов18:32
- У Зеленского рассказали, как собираются возвращать Крым18:15
- Укрзализныця грозится сократить пассажирские перевозки18:00
- «Боже, где вы взяли такой кошмар?» Зеленский отказался принимать в подарок свой бюст17:48
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- У Зеленского сделали знаменательное заявление: "Отменим до конца года..."17:15
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- Ахметов и «донецкий клан» изгнаны с оппозиционного поля Медведчуком14:52
- Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко12:08
- Холостякам на заметку: рейтинг лучших любовниц по знакам Зодиака11:07
- Приметы на 30 июля: что нельзя делать в день Марины09:49
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- СМИ: Зеленский готов объявить тотальную мобилизацию и большое наступление
- Соцсети: в оккупированном Донецке взорвана машина "важного боевика", все оцеплено, много охраны
- Зеленский неожиданно "переименовал" Днепропетровскую область: новое название взорвало соцсети
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Такого ужаса никогда не было: сеть взбудоражили свежее фото из Крыма
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- В Германии жестоко убили украинскую заробитчанку
- Донбасс на грани взрыва: главари "ДНР" срочно набирают частную армию - грядет волна террора