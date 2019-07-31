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Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения

31.07.2019 19:00
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Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения

Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что принимает приглашение Зеленского и планирует посетить Второй форум регионов Украины и Беларуси в октябре этого года.

Также президенты обсудили «важность развития эффективного двустороннего сотрудничества в таких сферах, как аграрное производство и пищевая промышленность, транспорт и транзит», сообщили в пресс-службе украинского президента.

В свою очередь, у Лукашенко рассказали, что глава Беларуси поздравил Зеленского с первыми успехами на посту президента.

Также сообщается, что Зеленский подробно рассказал «о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта».

В ответ Лукашенко подчеркнул, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну — приверженца мирных инициатив и процессов.

Кроме того, Лукашенко пригласил Зеленского посетить Беларусь в любое время и в любом формате. Зеленский это «приглашение с удовольствием принял».

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, телефон, договор, Лукашенко, Зеленский
 
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