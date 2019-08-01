День независимости и парад в Киеве: у Зеленского нашли оригинальное решение проблемы

01.08.2019 19:41

В День независимости в Киеве пройдут сразу 2 марша. Власти и общественность пришли к компромиссу.

О договоренностях по маршам с властями рассказал в Facebook активист Андрей Медведько, передает "Диалог.UA".

24 августа, в День независимости Украины, в Киеве состоится аж 2 марша: официальный и народный. Первый, Марш достоинства, будет организован властями и пройдет при участии президента Владимира Зеленского. Второй, Марш защитников, проведут союзы ветеранов, волонтеры, а также семьи погибших воинов АТО/ООС.

По данным Медведько, вопрос был согласован с Офисом президента Украины, в частности, с его главой Андреем Богданом.

Стороны договорились о совместной координации, чтобы не помешать друг другу. Стоит отметить, что решение Зеленского не проводить в День независимости в Киеве традиционный военный парад вызвало бурную реакцию украинцев. Военные, ветераны и общественные деятели в ответ заявили о намерении организовать его без участия официальных властей. Такой сценарий Офис президента не устроил, и чиновники сделали "ход конем" - анонсировали Марш достоинства.



Источник: www.dialog.ua