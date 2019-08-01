Гендиректор "1+1" будет баллотировать в мэры Киева

01.08.2019 17:00

Генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко допустил, что может возглавить городскую власть Киева. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".



В настоящее время Александра Ткаченко считают одним из главных претендентов на пост главы Киевской городской государственной администрации. Ткаченко также не исключил, что будет баллотироваться на выборах Киевского городского совета. "Вопрос не в том, хочу я баллотироваться или не хочу, а в том, что мы имеем в Киеве. В Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей. Я не исключаю такого варианта", — сказал он. Он раскритиковал действующую власть столицы. При этом, по мнению Ткаченко, жизнь киевлян могло бы улучшить избавление "от серых, коррупционных схем и смотрящих".



Самой большой проблемой в Киеве Ткаченко считает коррупцию. И именно освобождение столицы от коррупционных схем повысит уровень жизни киевлян. "В Киеве - тотальная коррупция. Надо будет обсудить с горожанами концепцию развития города, но очевидно, что надо восстановить народовластие, ведь в городе по сути нет районных властей. Бюджетом столицы распоряжается даже не Кличко, а двое людей - Вадим Столар, Максим Мыкытась", - сказал он.