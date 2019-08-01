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Грядет огненная катастрофа: в России забили тревогу из-за пожаров в Сибири
Пожары в Сибири побили рекорды трёхлетней давности, и через 10 лет Россию ожидает огненная катастрофа.
Об этом на телеканале Царьград заявила ведущая Мария Иваткина. По её словам, огонь уничтожает не только лес. Эксперты заявили, что Россия теряет огромные деньги, и совсем скоро промысловый лес в Сибири может исчезнуть.
«Россия теряет огромные площади промыслового леса. Ущерб только предстоит оценить. Однако власти считают тушение огня экономически нецелесообразным, что очень задевает людей», - заявила телеведущая.
Она напомнила, что с начала текущего года в Сибири сгорели почти 2,5 миллиона гектаров леса, а это в полтора раза больше, чем за первые семь месяцев 2018 года. Иваткина отметила, что самая сложная ситуация сейчас обстоит в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, катастрофа, Сибирь
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