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Это произойдет уже 7-8 сентября: политолог рассказал, какое решение может принять Зеленский

01.08.2019 12:15
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Это произойдет уже 7-8 сентября: политолог рассказал, какое решение может принять Зеленский

То, что сегодня происходит в Генпрокуратуре, является демонстрацией конфронтации между командой Зе! и Юрием Луценко. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что новый генпрокурор будет назначен после начала работы Верховной Рады ІХ созыва, наш собеседник отмечает следующее: «Для того, чтобы проголосовать за назначение нового генпрокурора, у президента должно быть большинство в Раде. У Зеленского оно есть. Поэтому я думаю, что буквально 7-8 сентября Луценко больше не будет генпрокурором».

По словам аналитика, «то, что сегодня происходит в Генпрокуратуре, является демонстрацией конфронтации между командой Зе! и Юрием Луценко».

«Очевидно, что Луценко в ближайшее время лишится должности. Кто станет новым генпрокурором? Думаю, что это будет Рябошапка, так как он воспринимаем на Западе. А для сегодняшнего руководства очень важно, чтобы генпрокурор был рукопожатен в США и в Европе», - добавил Виталий Кулик.



Теги: политика, Донбасс, президент, Генпрокуратура, Зеленский
 
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