На улицу без документов – нельзя: патрули НГУ будут осматривать украинцев и применять огнестрельное оружие на улицах

01.08.2019 13:48

Как передает replyua.net, в Украине военного времени не намечается, политическая ситуация близка к стабильной, ведь две волны выборов позади, но руководство МВД считает, что сейчас самое время ввести по Украине пешие патрули нацгвардейцев, которые имеют право применять огнестрельное оружие и устраивать личный досмотр вещей.



Раньше можно было встретить такие патрули нацгвардейцев вместе с полицейскими, а 1 августа нацгвардейцы будут патрулировать улицы городов без копов, но с особыми полномочиями. Несмотря на отсутствие состава преступления украинцы по требованию нацгвардейцев должны будут предоставить документы, подтверждающие личность. Это также касается остановки транспортных средств, остановить автомобиль и проверить документы водителя патрули могут, несмотря на то, что водитель не нарушал правил дорожного движения.



Комментируя новость, блогер и журналист Дмитрий Вовнянко отметил, получается, что летом 2014-го, на пике военного противостояния министр МВД Аваков, который, по его собственным словам, Порошенко не подчинялся, обошелся без патрулей НГУ на улицах, а сейчас ему без них – никак. Не сложно догадаться кого теперь нацгвардейцы будут хватать первыми – пьяных мажоров или активистов с протестами.