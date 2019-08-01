Нацгвардия в Чернобыле готовится к спецоперации на Донбассе - эксперты встревожены

01.08.2019 08:04

Украинская Нацгвардия проводит учения в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС.

Об активности Нацгвардии в Чернобыле рассказало издание DW.ua, передает "Диалог.UA". Ссылаясь на собственные информированные источники, журналисты сообщили о том, что Нацгвардия периодически устраивает учебные стрельбы прямо в городе Припяти.

Для экскурсоводов и сталкеров это совсем не новость - в зоне отчуждения многие здания испещрены следами от снарядов, в том числе крупнокалиберных после таких учений.

Примечательно, что руководство МВД Украины и Нацгвардии скрывают информацию о своей активности в Чернобыле.

Однако накануне учений с заявлением о строгом запрете на посещение территории всегда выступает Центр организационно-технического и информационного управления зоной отчуждения.

Они предупреждают о "режимных мероприятиях". В Нацгвардии подтвердили журналистам информацию о том, что иногда проводят учения рядом с ЧАЭС. Они объяснили это наличием на данной территории специально подготовленных объектов, намекнув, что там бойцы готовятся к операции по деоккупации Донбасса, в частности, боям в городе.

Примечательно, что, по данным издания Depo.ua, Нацгвардия применяет в Чернобыле, в том числе противотанковые гранатометы "РПГ-7". Эксперты этим обеспокоены. Они отмечают, что туристы в зоне отчуждения могут пострадать от таких действий силовиков, в частности, при обрушении расстрелянных зданий или нарвавшись на невзорванный снаряд.



Источник: www.dialog.ua