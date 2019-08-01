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Переговоры Зеленского и Путина: появилось неожиданное заявление, «Если ты просишь…»
У возможных переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным появился неожиданный посредник
О своей готовности содействовать потенциальному разговору между президентами Украины и России заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сообщил, что готов выступить посредником между Зеленским и Путиным, отвечая на вопрос журналиста о роли Израиля в конфликте между РФ и Украиной, сообщает Ukrainian Jewish Encounter.
«До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты (автор вопроса, журналист Шимон Бриман — ред.) просишь, то я проверю эту опцию (посредника. – ред.) еще раз», — заявил премьер.
Он отметил, что другие страны часто обращаются к нему с подобными предложениями.
«Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может, ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать, что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, которые не смогу выполнить», — добавил Нетаньяху.
Стоит отметить, что на 18-19 августа запланирован визит Нетаньяху в Украину. Это будет его первая поездка в нашу страну за последние 20 лет. В ходе этого визита он встретится с Владимиром Зеленским, что станет первой встречей украинского президента с иностранным лидером «на своей территории».
Напомним, накануне Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Отмечается, что в ходе беседы Лукашенко подтвердил, что принимает приглашение Зеленского и планирует посетить Второй форум регионов Украины и Беларуси в октябре этого года.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, Зеленский
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