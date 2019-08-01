- Названы знаки Зодиака, которых август поставит перед непростым выбором11:46
- В Украине собираются создать ЖКХ-инспекцию: Чем она будет заниматься11:30
- Подготовьтесь к холодам: синоптики прогнозируют всего 8 градусов тепла11:15
- Как живут «Слуги народа» в самом роскошном отеле Трускавца: уникальные кадры11:00
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- Что изменится в Украине с 1 августа: коммунальная революция и драконовские штрафы09:31
- Зеленский примет участие в сессии Генассамблеи ООН09:15
- В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу09:03
- С 1 октября на территории «ДНР» измениться время комендантского часа08:45
Подготовьтесь к холодам: синоптики прогнозируют всего 8 градусов тепла
1 августа, в четверг, в большинстве регионов Украины установится прохладная погода. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, сегодня во всех регионах будет малооблачно, но при этом в некоторых областях в ночные часы столбик термометра опустится до отметки в 8-12 градусов тепла.
Отмечается, что в дневные часы самая холодная погода установится в северных областях, где воздух будет прогреваться всего до 18-22 градусов. На остальной территории ожидается от 20 до 26 градусов тепла. В южных областях пока сохраняется относительно тёплая погода - в четверг синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла. 2 августа, в пятницу, циклон накроет запад и север Украины, где пройдут грозовые дожди. Температура в этот день практически не изменится. Во всех областях ожидается не выше 24 градусов тепла, и только на юге будет до +28.
3 и 4 августа, в субботу и воскресенье, грозовые дожди ожидаются на всей территории Украины, а температура воздуха составит 23-25 градусов тепла. Напомним, что ранее климатолог дала подробный прогноз погоды на август.
Теги: Донбасс, август, похолодание, прогноз погоды
- Погода ухудшается: в ГСЧС предупредили украинцев об ухудшении погодных условий
- «Будет до -20»: синоптик предупредила о морозах
- Туманы и дымка: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине
- Это интересно: в этом году будет уникальный август
- Мариупольцы скоро подвергнутся комариной атаке
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- В Минске заключили очередные договоренности по Донбассу09:03
- С 1 октября на территории «ДНР» измениться время комендантского часа08:45
- «Апокалипсис в Горловке»: очевидцы сообщают о «ядерном грибе» после взрыва08:30
- В ОБСЕ объяснили, сколько времени займет ремонт моста в Станице Луганской07:15
- Что на самом деле происходит в «ЛДНР» с выдачей «паспортов РФ»19:45
- Перемирие провалилось: в ООС сообщили о крупных обстрелах со стороны боевиков17:30
- КПВВ «Гнутово» приостановил работу16:55
- Главари НВФ нашли новый способ «мотивации» для привлечения местных жителей в «армию ЛДНР»16:15
- Названы знаки Зодиака, которых август поставит перед непростым выбором11:46
- В Украине собираются создать ЖКХ-инспекцию: Чем она будет заниматься11:30
- Подготовьтесь к холодам: синоптики прогнозируют всего 8 градусов тепла11:15
- Как живут «Слуги народа» в самом роскошном отеле Трускавца: уникальные кадры11:00
- В Испании состоялись первые в мире гонки беспилотных автомобилей (ВИДЕО)10:45
- Харрисон Форд в пятый раз станет Индианой Джонсом10:30
- На Донбассе становится "жарко": оккупанты РФ накрыли минометным огнем позиции ВСУ 10:15
- КПВВ «Гнутово» возобновил работу, прекращенную из-за взрывов10:00
- Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе09:48
- Что изменится в Украине с 1 августа: коммунальная революция и драконовские штрафы09:31
- Медики рассказали, из каких стаканов опасно пить кофе09:48
- Лунный календарь на август: благоприятные дни для прощения старых обид22:12
- Названы продукты, от которых лучше отказаться навсегда21:30
- Врачи подсказали, как вести себя в жару19:30
- Как избежать пищевых отравлений и инфекций во время отпуска15:44
- Красная нить на запястье — настоящий оберег10:03
- Вкусно, но крайне вредно: продукты, заставляющие зубы рассыпаться в труху09:45
- Врачи дали советы, как не простудиться летом08:15
- Редкий вирус, переносимый комарами, может изменить вашу личность07:12
- Ученые раскрыли причину возникновения рака21:51
- У Зеленского объяснили, что будет с тарифами на отопление
- «Это был первый этап»: Гиркин назвал цель создания «Новороссии»
- Зеленский и Лукашенко договорились, такого Путин не ожидал: детали судьбоносного решения
- "Черная метка" от мафии: в Харькове разгорелся скандал с лесником после его общения с Зеленским
- Возвращение Донбасса в состав Украины: оккупированный Луганск назвал Киеву наглое условие
- Ученые определили любимую группу крови комаров
- Медики назвали овощ, который нужно есть каждый день
- Импичмент и снятие неприкосновенности: у Зеленского сделали резонансное заявление
- Боевики "ДНР" возмущены Зеленским: за что в Донецке бросились оскорблять президента Украины
- Расшифровано библейское послание о конце света: земляне не дотянут к Новому году