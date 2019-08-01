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Стало известно, когда ЦИК объявит окончательные результаты выборов в ВР

01.08.2019 15:48
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Не позднее 5 августа Центральная избирательная комиссия обязана установить окончательные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду. Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом на сегодняшнем брифинге в Киеве заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

«Именно до 5 августа Центральная избирательная комиссия должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и общегосударственного избирательного округа. Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа, и по всем одномандатным избирательным округам», - отметила Слипачук. Также отмечается, что по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными уже 134 народных депутатов.

Напомним, что 21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. В новый парламент прошли 5 политических партий, абсолютным победителем стала партия «Слуга народа».



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада
 
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