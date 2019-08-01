«Укрзализниця» закупила вышиванок и полотенец почти на 2 млн гривен

01.08.2019 17:45

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Укрзализныци по результатам тендера подписал два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. Новость передает ресурс "Залізниця без корупціі".

Так, у ООО "Скорвеус", которая основана только 4 месяца назад по улице Магнитского, 1 в Киеве, закупят 100 мужских и 100 женских льняных рубашек с ручной вышивкой. В материале расследования отмечается, что по киевскому адресу зарегистрированы еще более 700 фирм.

На тендере Укрзализныця отклонила предложение конкурента - ООО "Торговый Дом Эней", которое было втрое дешевле потому, что "Торговый Дом" не заверил скан-копию устава в составе предложения и не предоставил документы о предыдущем опыте выполнения контрактов.

Производителем продукции фирма, которая выиграла тендер, поставила ООО "ТК-Домашний Текстиль". Стоимость одной вышитой рубашки - 4100 гривен.

Во втором тендере на закупку льняных вышитых полотенец победила фирма, которая указана производителем продукции в первом тендере - ООО "ТК-Домашний Текстиль" с ценой 711 000 гривен за 200 полотенец (по 3,6 тысячи за штуку).

Согласно договору, поставщик должен предоставить полотенце размером 220х35 см в пластиковом тубусе, украшенном вышивкой в ​​форме малого герба Украины.

На популярном сайте вышивки самое дорогое полотенце ручной работы стоит до 1200 гривен.

ООО "ТК-Домашний Текстиль" зарегистрировано в Киеве, по улице Сортировочной №2, по адресу находится жилой многоэтажный дом. За последние 3 года фирма получила около 100 000 000 гривен на государственных контрактах.

По данным сайта "Наші гроші", владельцем и директором ООО "Скорвеус" указан Юрий Мачульський, мужчина прописан в Нежине Черниговской области. В справке о выполнении аналогичных работ, которая необходима для тендера, фирма предоставила письмо директора ООО "ДП Транс Техно Снаб" Александра Корниенко о заключении между ними на второй день после регистрации "Скорвеус" соглашения о поставках футболок и рубашек.

Интересно, что автор письма Корниенко покинул свой пост в конце апреля - до объявления тендера. Сейчас эта фирма записана на жителя Конго - Кане Нкука Дан Хамаду.

Кроме того, "Скорвеус" предоставила соглашение на поставку льняных рубашек с ООО "Интер трейд компани" Валентина Мельничука. Он прописан в Бердичеве Житомирской области, хотя его фирма зарегистрирована в Обухове Киевской области.

А мы тем временем напомним также про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

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Источник: https://from-ua.com