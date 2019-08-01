В Черновцах проходит массовая эвакуация из ОГА, горсовета и университета

01.08.2019 15:14

Правоохранители в Черновцах проверяют поступившее сообщение о заминировании Черновицкой ОГА, городского совета и университета, сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что анонимное сообщение поступило на пульт дежурного ГСЧС.

«Речь шла о том, что в 14:00 произойдет взрыв в зданиях облгосадминистрации, городского совета и в центральном корпусе Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича», — говорится в сообщении.

На данный момент полиция проводит эвакуацию людей, а также проверяет помещения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: https://donpress.com