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В команде Зеленского рассказали, когда будет сформировано новое правительство
01.08.2019 14:30
Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы обновленного парламента.
Об этом он заявил в эфире канала 1+1.
По словам представителя президента в Кабмине, первое заседание ВРУ состоится в начале сентября.
«Все будет очень быстро. Думаю, новый Кабмин будет сформирован в первый или второй день работы парламента. Я в этом убежден», — сказал Герус.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, правительство, Зеленский
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