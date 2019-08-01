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В шортах, на зарядке: Зеленский показал, как проходит его утро

01.08.2019 13:15
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В шортах, на зарядке: Зеленский показал, как проходит его утро

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в официальном Instagram-аккаунте фото из спортивного зала.

На снимке Зеленский выполняет упражнения в спортзале.

«Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро», — сказано в подписи к фото.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, зарядка, утро, Зеленский
 
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