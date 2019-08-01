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В Украине собираются создать ЖКХ-инспекцию: Чем она будет заниматься
В Украине предлагают создать Государственную жилищно-коммунальную инспекцию. Соответствующая инициатива изложена в проекте закона Минрегионстроя «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищно-коммунального хозяйства», сообщает «UBR».
Предполагается, что появление нового контролера повысит качество жилищно-коммунальных услуг и будет контролироваться обоснованность тарифов. Потребители же получат орган, куда можно будет обратиться в случае нарушения их прав в сфере ЖКХ.
После того как в 2011 году была отменена жилищно-коммунальная инспекция, в Украине фактически отсутствовал центральный орган, который осуществлял бы государственный контроль в сфере ЖКХ.
До сих пор потребители не имеют четкого понимания того, куда направлять свои жалобы, зачастую адресуя их руководству коммунального предприятия, которое эти же услуги и предоставляет. «Инспекция может стать независимым арбитром в решении споров между потребителем коммунальных услуг и их поставщиками», – отметил UBR.ua адвокат ЮК Riyako&Partners Николай Максимов.
С учетом децентрализации и вступления в силу новых законов, а в первую очередь это законы «О ЖКХ» и «О коммерческом учете», наличие такой организации стало просто необходимым, говорят эксперты. «Создание данной комиссии предусматривает контроль как за выполнением своих обязанностей компаний по предоставлению услуг, так и со стороны потребителя. Также усиливается контроль за действиями органов местного самоуправления со стороны выполнения законов в сфере ЖКХ. Главное при создании контролирующих органов нового типа — это, чтобы они не превратились в очередной коррупционный орган, который будет обирать простых граждан и работать на монополистов», – заметил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
По задумке авторов законопроекта, ЖКХ-инспекция должна осуществлять контроль над тем, чтобы и потребители, и поставщики жилищно-коммунальных услуг, соблюдали требования законов, нормативов, стандартов и т. п., а также заключенных между ними договоров об обслуживании.
«Должностные лица инспекции будут иметь право проводить проверки и выносить предписания как коммунальным, так и частным предприятиям, которые предоставляют населению соответствующие коммунальные услуги», – говорит Николай Максимов.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ЖКХ, инспекция
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