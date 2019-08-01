Зеленский готовится к новым выборам, все произойдет уже осенью: первые подробности

01.08.2019 08:11

В команді президента Володимира Зеленського проговорилися про можливе проведення нових виборів

Про це повідомляють журналісти Telegram-каналу «Легітимний» з посиланням на свої джерела.

«Наше джерело повідомляє, що місцеві вибори будуть восени. В Офісі Президента опрацьовують варіанти позачергових виборів у місцеві та обласні ради. Політтехнологи в штабі Зе стверджують, що рейтинг «Слуги Народу» зараз поки знаходиться на підйомі. Тому вкрай необхідно конвертувати в реальну владу на місцях, щоб отримати тотальну монополію колом», — йдеться в повідомленні.

Як стверджують джерела журналістів, зараз опрацьовуються різні механізми».

«найголовніше, що ініціатива буде йти не від Президента Зеленського, а передбачається, що це запропонує Верховна Рада і підтримає частина міських рад, які самі виступлять за перевибори. Механізм може виглядати, як запит суспільства, будуть використовувати такі інструменти, як мітинги, петиції, звернення самих міськрад й облрад на ім’я Зеленського і Верховної Ради», — підкреслюється в повідомленні.

На даний момент, за словами журналістів, політтехнологи партії «Слуга народу» зайняті опрацюванням стратегії всієї кампанії.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних і юридичних осіб до електронних послуг». У повідомленні говориться, що указ значно полегшить життя українцям — мовляв, «в один клік без черг і хабарів». Інформація опублікована на сайті Офіційного інтернет-представництва президента.

Відомо, що указ спрямований на впорядкування та забезпечення прозорості роботи державних реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та впровадження пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг.

Проведення повного аудиту роботи державних реєстрів — першочерговим пункт дії документа, так радник президента України Михайло Федоров прокоментував нововведення:

«Сьогодні в Україні налічується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно і непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різних державних послуг, наприклад, у будівельній або земельній сферах ». Відбудеться свого роду, масова чистка непотрібних елементів.

Источник: https://politeka.net