Зеленский примет участие в сессии Генассамблеи ООН

01.08.2019 09:15

74 сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в конце сентября. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в сессии.

«В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН»,

— сообщили в пресс-службе.

Начало сессии запланировано на 17 сентября, дебаты с участием мировых лидеров начнутся 24 сентября.

Источник: http://kr24.com.ua