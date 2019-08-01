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Зеленский примет участие в сессии Генассамблеи ООН

01.08.2019 09:15
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Зеленский примет участие в сессии Генассамблеи ООН

74 сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке в конце сентября. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в сессии.

«В сентябре планируется визит президента Украины в США для участия в дебатах мировых лидеров Генассамблеи ООН», 

— сообщили в пресс-службе.

Начало сессии запланировано на 17 сентября, дебаты с участием мировых лидеров начнутся 24 сентября.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, ООН, Зеленский
 
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