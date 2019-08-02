Бодров: «Ситуация на Донбассе движется в сторону потепления»

02.08.2019 10:10

О том, какие отношения ждут Украины и Россию в ближайшей перспективе, смогут ли примирится страны и закончить конфликт на Донбассе, в эксклюзивном интервью корреспонденту интернет-издания Новости Украины – From-UA рассказал политтехнолог и консультант по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Бодров.

Новости Украины – From-UA: - Андрей, добрый день! На какой стадии отношений находятся Украина и Россия?

Андрей Бодров: - Я все-таки надеюсь, что ситуация движется в сторону потепления. Для этого я вижу много признаков как на внутреннем, так и на международном уровне. Более того, позиция Запада в последнее время существенно смягчилась в этом отношении. И судя по заявлениям целого ряда как политиков, так и отдельных уполномоченных лиц, участвующих в переговорных процессах, она фактически дрейфует в сторону значительного потепления. Если говорить о текущей позиции, то, конечно же, это позиция взаимного неприятия, но, опять же, фактически 90% заявлений, которые делают украинские и российские власти, это заявления, которые направлены, прежде всего, на внутриполитический рынок: украинские — для украинского политического рынка, российские — для российского. И они связаны, в первую очередь, с тем, чтобы мобилизовать своего избирателя, чтобы транслировать свою идеологическую позицию на внутренний рынок.

Конечно, к тому, что происходит за кулисами, эти официальные заявления не имеют никакого отношения. Мы прекрасно знаем, что международные конференции или различные форматы — они фактически только для озвучивания международной позиции той или иной стороны или взаимных договоренностей, а настоящие процессы протекают за кулисами. И исходя из каких-то индикаторов для меня эта ситуация выглядит достаточно обнадеживающе.

Новости Украины – From-UA: - Украинско-российские отношения вообще можно восстановить, или между нашими странами начались уже необратимые процессы?

Андрей Бодров: - На самом деле градус взаимной ненависти как сторон этого процесса, так и внутри тех территорий, вокруг которых этот конфликт вращается, очень долго поддерживался пропагандой, особенно что касается позиций очень многих украинских медиа до президентских выборов, до смены власти. Если мы посмотрим, сейчас эта позиция стала значительно менее агрессивной. И только СМИ, которые принадлежат откровенно националистическим силам, транслируют какие-то вещи, особенно связанные с запретить, отменить, не пущать и прочее. Большинство же СМИ свою информационную политику как своих телеканалов, так и печатных, онлайн-изданий выровняло в сторону простого факт-чекинга без предыдущей идеологизации читателя, зрителя. И, как мне кажется, и российские СМИ стали более осторожные в своей критике, в своих высказываниях.

Что меня особенно радует, это позиция западных СМИ, которые действительно критично сместили свою позицию в сторону необходимости реализации Минского и Нормандского форматов, в сторону заявлений, которые указывают позицию Запада по отношению к данному конфликту как позицию, которая должна обеспечить примирение, если не полную реанимацию между странами. Во всяком случае, хотя бы приостановления горячей фазы конфликта, да, это может закончиться неким приднестровским сценарием, но даже этот сценарий для жителей Донбасса будет уже неким решением конфликта.

Я сейчас как раз нахожусь на этих территориях и постоянно вижу и людей, которые пострадали от войны от обстрелов, которые постоянно происходят. Я сейчас езжу в Торецк, бываю на Светлодарской дуге, и вижу очень много разрушенных зданий, совершенно отсутствующую инфраструктуру, умирание экономики этих городов. Особенно что касается введения военно-гражданских администраций на местах: фактически распределение средств происходит не путем учета мнения местного населения, а либо по указке сверху, либо путем навязывания воли лица, которое занимает пост в военно-гражданской администрации.

Конечно, это порождает и определенные коррупционные процессы, конечно же, это приводит к тому, что учет мнения населения, которое раньше пусть и транслировалось через депутатов, но, тем не менее, депутат, надеясь на свое переизбрание, вынужден был ориентироваться на местное население. Сейчас такой потребности у местных властей нет, и они, прямо скажем, вкладывают деньги, которые поступают из бюджета, по своей собственной воле и по своему собственному видению. Более того, у меня есть версия, что это просто наиболее «вкусные» темы — темы, которые, к сожалению, в нашем обществе являются наиболее коррумпированными.

Новости Украины – From-UA: - Анонсированная Зеленским встреча с Путиным в Минске – состоится ли вообще? На каких условиях? Почему ни одна из сторон не идет на примирение?

Андрей Бодров: - На самом деле то заявление, которое было сделано президентом Украины, оно выдержано в форме достаточно резкой, вызывающей, я бы сказал. И оно вызвано транслировать отсутствие какой-либо примиренческой позиции по отношению к России. И когда обе стороны транслируют это непримиримое отношение, то, по большому счету, ожидать каких-либо встреч и каких-либо успехов достаточно сложно. Но при этом при всем, еще раз обращаю внимание, все-таки внешние публичные заявления направлены на внутренний политический рынок, потому что и президент как олицетворение своей партии «Слуга народа», и российские власти фактически вынуждены ориентироваться на те процессы, которые протекают внутри стран. Особенно это касается Украины, потому что на пороге парламентских выборов потерять пусть даже какой-то процент голосов было критично для партии. Соответственно, необходимо было выдерживать некую тональность, которая могла бы обеспечивать если не приобретение новых избирателей, то хотя бы удержание старых.

И партия «Слуга народа», которая ориентируется на достаточно молодой электорат, который вырос в независимой Украине, который занимает более национально-патриотическую позицию — соответственно заявления партии, которые сейчас происходят, они вынуждены быть отформатированы под те стереотипы, которые есть у этой аудитории. Это политический маркетинг, и от него власть никуда не денется, она вынуждена соответствовать запросу, который существует, в той страте, которая голосует за них традиционно. Если же мы возьмем более старшее возрастное население, то исследования, которые сейчас проходят на целом ряде округов в масштабе страны, показывает, что среди электората на юго-востоке достаточно много людей, которые голосовали во втором туре за Зеленского, будут голосовать за другие партии, занимающие в отношении вопроса мира и взаимоотношений с Россией иные, чем президент и партия «Слуга народа», позиции.

Новости Украины – From-UA: - Новый президент Украины может повлиять на будущие взаимоотношения Украины и России? Новая Верховная Рада будет позитивно влиять на них или будет поддерживать линию Порошенко?

Андрей Бодров: - С одной стороны, я понимаю, что формат Верховной Рады, с которой тоже вынужден считаться президент для проведения кадровых назначений, для проведения законодательных инициатив, существенно изменится. Партии, которые ориентированы на потепление в этих взаимоотношениях, они будут более массово представлены в парламенте, соответственно, можно ожидать изменение риторики как Администрации президента, теперь уже Офиса президента, так и того политикума, которые ориентирован на него. Поэтому я думаю, что стоит дождаться результатов парламентских выборов.

Мы увидим, по крайней мере, какой-то постепенный дрейф в сторону тезисов, которые уже начинают проглядывать в риторике власти. Допустим, заявление Богдана относительно языка, высказывания Зеленского относительно возможности повышения роли русского языка. К сожалению, можно констатировать, что у старшевозрастного избирателя, юго-восточного избирателя отношение к этим заявлениям очень ожидающее. Назовем это надеждой — вот именно с надеждой реагируют избиратели. Конечно, будет очень плохо, если эти ожидания будут обмануты. Я как человек, который достаточно долго занимается электоральной и политологической деятельностью, все-таки считаю, что эта риторика изменится, опять же в силу того же политического маркетинга. И плюс конечно, в связи с изменением в сторону потепления целого ряда позиций в западных политикумах. Хотелось бы в это верить, и я для себя улавливаю некое влияние, которое демонстрирует возможность этого.

Новости Украины – From-UA: - Как вы думаете, есть ли у кого-либо из украинских политиков реальный план прекращения войны на востоке Украины и восстановления нормальных, а самое главное равных отношений с Российской Федерацией? Или все заявления — предвыборный лепет и агитация?

Андрей Бодров: - Конечно, в ходе парламентских выборов партии вынуждены были опираться на запрос своего сегмента избирателей и усиливать риторику, ту, которую ожидает от них электорат. Украина, подписав международные Минские соглашения, проведя целый ряд раундов внутри Нормандского формата, взяла на себя обязательства, которые этим политикам, ведь они фактически украинские политики, нужно выполнять, вне зависимости от их внутренней ориентации. Придя в ВР, став официальным представителем украинского народа, они должны будут ориентироваться на международные документы, которые Украина подписала. Если уж мы говорим, что партия и депутат — слуга народа, то, наверно, в лице власти, взяв на себя обязательства, украинский народ в лице депутатов должен идти к выполнению этих соглашений. Поэтому это и есть реальный план для достижения мира.

Кроме наших ожиданий, кроме позиции Украины существует и позиция других сторон: НАТО, России, позиция так называемых непризнанных республик. По большому счету, в этой ситуации мне не представляется иного формата действий, потому что Минские соглашения фиксировали на тот момент взаимную позицию всех сторон, и в данном случае расширение возможных переговорных позиций за счет лидеров и вождей непризнанных республик, соответственно, должны дать какую-то возможность все-таки вырисовать сценарий прихода к тому положению, которое фиксирует Минск.