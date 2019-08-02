Десятки убитых и раненных: в ВСУ рассказали об огромных потерях боевиков

02.08.2019 10:45

Украинская армия в течение июля уничтожила на Донбассе около 30 боевиков и наемников, а также несколько десятков получили ранения. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет Сегодня.

По его словам, в прошлом месяце бойцы ООС нанесли немалый урон противнику на передовой.

"Игнорируя Минские договоренности, в июле месяце российско-оккупационные войска почти каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам июля в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 30 оккупантов и около 59 оккупантов получили ранения различной степени тяжести", – написал "Штирлиц".