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Мобильные операторы планируют еще два раза поднять тарифы

02.08.2019 15:09
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Мобильные операторы планируют еще два раза поднять тарифы

Три украинских мобильных оператора развернули тарифное противостояние. Об этом сообщают Вести.
В результате многие абоненты, особенно пользователи тарифных планов pre-paid, уже получили свои "SMS счастья" с новостями о повышении абонплаты. И испытали дежа-вю. Если раньше об увеличении регулярного платежа заявляли раз в пару месяцев: например, в декабре 2018 года поднял абонплату lifecell, в феврале 2019 – Киевстар, а в марте 2019 – Vodafone. То этим летом тарифная чехарда не дает отвлечься и на минуту.
Один только Vodafone за последние две недели пересмотрел тарифные планы дважды:
С 15 июля уже подорожали архивные пакеты линейки Vodafone Red.
А с 1 августа вырастет стоимость в пакетах SuperNet Start, SuperNet Pro, SuperNet Pro-1, SuperNet Unlim, Family Plus и SuperNet Turbo.
Что происходит с тарифами на мобильную связь
Почему Vodafone Ukraine дорожает чаще конкурентов, подсказывает показатель ARPU – выручка оператора от основной деятельности в перерасчете на одного пользователя. То есть, средний доход с абонента. Несколько лет назад, до начала 2018 года, ARPU всей "большой тройки" был практически одинаковым, и сохранялся на уровне $1,2-$1,3. Но запуск 4G и резкий взлет объемов трафика мобильного интернета на 400% за год, привел к увеличению показателя до $2 и более.
Для сравнения, по данным GSMА Intelligence, в Евросоюзе ARPU составляет $13,72, а средний показатель в мире – $8,4. Самой дешевой мобильная связь остается в Индии – ARPU около $1,2 в месяц.



Теги: Донбасс, мобильный оператор, повышение тарифов, тарифы
 
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