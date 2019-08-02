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"Отримали гоблінів у формі РФ": у Зеленського зробили радикальну заяву про мову
Політтехнолог і радник президента України Володимира Зеленського Микита Потураєв заявив, що Україні потрібно забути про російську мову як регіональну і захищати її виключно на рівні національних меншин.
Потураєв запевнив, що ніколи не підтримував ідею глави Офісу президента Андрія Богдана, повідомляе OBOZREVATEL,
"Я сказав, що підтримую його право висловити таку точку зору, засновану між іншим на законі про особливий статус Донбасу", – уточнив він.
"Я проти. Ми не повинні піддаватися на всякий шантаж, навіть озброєний. У нас працює пріоритет європейського законодавства над національним. Ми повинні створювати умови для розвитку корінних народів. Крім українського, це ще і кримли. Решта – національні меншини", – заявив Потураєв .
За словами політтехнолога, прикидатися, що в Україні немає російської національної меншини, не варто. "Адже саме через це ми маємо цих гоблінів на Донбасі в формі російської армії тільки без розпізнавальних знаків", – пояснив він.
"Є російська національна меншина. Ми повинні зрозуміти, де вона проживає і яка її чисельність, і на тій території забезпечити правами. А про регіональні мови забути, тому що це шлях до великих проблем. Українська – головна і єдина державна мова в країні. Інакше і бути не може , – підкреслив він.
При цьому Потураєв заявив, що змінив свою думку щодо аудиту закону про українську мову.
"Поговорив із фахівцями, експертами. Невідповідності Європейської хартії мов не бачу. Деякі речі можна уточнити іншими законами", – зазначив він.
Теги: Донбасс, русский язык, заявление, Зеленский
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