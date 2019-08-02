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Польша массово отказывает во въезде украинцам с безвизом
Польша за последние несколько месяцев резко увеличила количество отказов во въезде для украинских граждан по сравнению с прошлым годом.
Об этом рассказали в аналитическом центре "Європа без бар’єрів", правозащитники сослались на данные пограничной службы Польши, пишет Апостроф.
Так, согласно сведениям пограничников, количество отказов во въезде гражданам Украины на границе с Польшей составило 27 923. Эта цифра на 12% больше, чем в прошлом году.
Аналитики считают, что рост количества отказов во въезде в Польшу в целом не окажет негативного воздействия на поездки украинцев в Европу.
"Ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах Европейского Союза стабилизируется после более чем 50-процентного роста в 2018 году, ведь абсолютное большинство всех отказов во въезде в ЕС происходят на польской границе. Мы ожидаем дальнейшей стабилизации этого показателя", - заявила исполнительный директор "Європа без бар’єрів" Ирина Сушко.
По ее словам, аналогичная ситуация была и в 2018 году, тогда после туристического бума, связанного с безвизом, показатели туризма начали снижаться. Сушко добавила, что в целом количество отказов во въезде в европейские страны для украинцев сокращается.
"На самом деле, если мы возьмем данные за 2016 год, до безвиза, добавим отказы в визе к отказам на границе и сравним с аналогичными данными за 2018 год, то увидим, что общее количество отказов даже сократилось", - добавила эксперт.
Основной причиной отказов на польской границе сейчас называют отсутствие всех необходимых документов для подтверждения цели визита и условий пребывания в стране.
Теги: Донбасс, Польша, отказ, украинец, въезд
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