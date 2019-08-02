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Популярные Владимиры: В России Зеленский почти также популярен как Путин
Президент Украины Владимир Зеленский оказался одним из фаворитов у жителей России.
Глава государства уверенно обгоняет Владимира Путина по популярности среди россиян. Об этом свидетельствуют данные «Системы комплексного анализа новостей» агентства «Интерфакс«.
Владимир Зеленский попал на второе место рейтинга политиков по упоминанию в российских СМИ. Так за июль имя украинского президента употребили 155 000 878 раз. Чаще российские журналисты упоминали только Владимира Путина, который традиционно занял первенство. Его имя упомянули 296 000 957 раз.
Довольно часто журналисты использовали имя и других политиков. Так президент США Дональд Трамп оказался третьим по количеству сообщений о нем. Всего их насчитали 94 761. На четвертой строчке традиционно оказался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, которого упомянули 61 058 раз.
А вот ажиотаж вокруг Петра Порошенко стал ослабевать. Его вспоминали гораздо реже действующего президента Украины — 53 279 раз. А потому лидера «Европейской солидарности» поместили на пятом месте. Примечательно, что россияне не забыли и его предшественника Виктора Януковича. Четвертый президент Украины занял восьмое место рейтинга благодаря 22 633 ссылкам. Его обогнали президент Белоруссии Александр Лукашенко (25 064 упоминания) и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (22 579 ссылок).
Многие украинцы удивились высокой популярности Владимира Зеленского в России. Многие считают это позитивным знаком. Не исключено, что пример Украины вскоре заставит россиян пересмотреть свои политические взгляды и выбрать принципиально нового молодого лидера:
«А популярность не всегда бывает лестной. Про артистов тоже пишут, что угодно. И они всегда на плаву и популярны, чтобы не забыли. Хотя я не восторге от популярности Президента в России»; «Если человека перестали обсуждать, значит он перестал быть популярным!»; «Подождем еще пару лет правления Зеленского и вся Россия захочет, что бы он был и их президентом!!! Вперед Влодимир!!!»; «Наш Президент умеет расположить к себе. Потому что для него народ дорог».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, популярность, Зеленский
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