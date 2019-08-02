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Порошенко просит политическое убежище. Возвращаться не собирается
Пока в Украине думают как посадить Порошенко, он уже договаривается о политическом убежище с Ангелой Меркель, через влиятельных лондонских лоббистов, пишет elise.
По нашим данным, Петр Порошенко на днях провел тайные переговоры с Ангелой Меркель, где он договаривался о политическом убежище в одной из стран ЕС и о своей неприкосновенности.
Вот так вот оказывается можно, ввергнуть страну в хаос, разграбить собственный народ, совершить ряд тяжких военных преступлений, вывести из Украины годовой бюджет страны, а потом как ни в чем не бывало договорится с покровителями о неприкосновенности.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
По словам Погребинского, пятый президент Украины уже улетел из Турции в Дубаи, а дальше след его следования теряется.
Политолог располагает информацией, что перед своим отъездом экс-президент обналичил в банке «полтонны стодолларовых банкнот».
Также за несколько дней до отъезда Порошенко Украину покинула его семья.
Погребинский считает, что причиной бегства экс-президента стали 11 уголовных дел.
Это крайне и крайне плохо, что украинское правосудие настолько никчемно к олигархам и настолько сурово к простым людям.
За украденный велосипед простой украинец может отправится в тюрьму на 5 лет. Порошенко и его подельники не только не сели в клетку, но и намереваются дальше грабить страну.
Теги: Донбасс, Ангела Меркель, политическое убежище, Порошенко
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