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РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину, - Волкер

02.08.2019 11:56
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РФ считает, что продолжение войны на Донбассе может ослабить Украину, - Волкер

Специальный представитель США по переговорам в отношении Украины Курт Волкер заявил, что Кремль до сих пор думает, что, продолжая войну на Донбассе, может ослабить Украину, дестабилизировать ее, давить на Киев, чтобы попытаться удержать страну под российским влиянием, пишет Трибун.
Волкер считает, что Украина стала сильнее, демократичнее, успешнее, значительно больше внимания уделяет вопросам национальной идентичности во всех общинах. По его словам, теперь это прозападная, проевропейская, более благосклонна к НАТО страна.
«Пусть там что РФ пыталась сделать с Донбассом, это дало противоположный результат. Именно поэтому я надеюсь, что мы сможем работать с ней, чтобы положить этому конец», - сказал Волкер.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секторальные и крымские санкции будут продлены Европейским союзом. По его словам, если у кого-то возникнут сомнения на счет продолжения санкций, он приглашает их на Донбасс.



Теги: Украина, Донбасс, война, Волкер
 
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