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РосСМИ крупно опозорились новым фейком, выдав учения бойцов ВСУ за "спецназ РФ"
Пропагандисты Кремля пытались похвастаться мощью "спецназа РФ", выдав украинских бойцов ССО за российских военных на скандальном видео. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" разоблачил новый фейк российских пропагандистов в Сети, передает "Диалог.UA".
Речь идет о видеозаписи, при помощи которой в России хвастаются силой морского спецназа. Конфуз состоит в том, что в ролике использованы кадры с украинскими военными.
"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", - прокомментировал Штефан провал росСМИ. Пользователи в социальной сети тоже высмеяли пропагандистов Кремля за глупое воровство и ложь.
Теги: Россия, Донбасс, спецназ, ВСУ, фейк
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