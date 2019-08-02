Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

РосСМИ крупно опозорились новым фейком, выдав учения бойцов ВСУ за "спецназ РФ"

02.08.2019 16:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
РосСМИ крупно опозорились новым фейком, выдав учения бойцов ВСУ за "спецназ РФ"

Пропагандисты Кремля пытались похвастаться мощью "спецназа РФ", выдав украинских бойцов ССО за российских военных на скандальном видео. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" разоблачил новый фейк российских пропагандистов в Сети, передает "Диалог.UA".
Речь идет о видеозаписи, при помощи которой в России хвастаются силой морского спецназа. Конфуз состоит в том, что в ролике использованы кадры с украинскими военными.
"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", - прокомментировал Штефан провал росСМИ. Пользователи в социальной сети тоже высмеяли пропагандистов Кремля за глупое воровство и ложь.



Теги: Россия, Донбасс, спецназ, ВСУ, фейк
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх