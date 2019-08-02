РосСМИ крупно опозорились новым фейком, выдав учения бойцов ВСУ за "спецназ РФ"

02.08.2019 16:47

Пропагандисты Кремля пытались похвастаться мощью "спецназа РФ", выдав украинских бойцов ССО за российских военных на скандальном видео. Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" разоблачил новый фейк российских пропагандистов в Сети, передает "Диалог.UA".

Речь идет о видеозаписи, при помощи которой в России хвастаются силой морского спецназа. Конфуз состоит в том, что в ролике использованы кадры с украинскими военными.

"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спецназе. Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому что небратья использовали большинство кадров с работы 73 морского ЦСО ССО мэйд ин Юкрейн", - прокомментировал Штефан провал росСМИ. Пользователи в социальной сети тоже высмеяли пропагандистов Кремля за глупое воровство и ложь.