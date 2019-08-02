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Сегодня в Украину придет осень. Синоптики рассказали, какой будет погода в Ильин день

02.08.2019 09:19
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Сегодня в Украину придет осень. Синоптики рассказали, какой будет погода в Ильин день

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.
В северных областях практически без осадков. Температура до +22°. В центре пройдут дожди, температура до +25°.
Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.



Теги: Донбасс, дождь, осень, прогноз погоды
 
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