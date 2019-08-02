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У Зеленского рассказали, разблокируют ли российские соцсети
Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев сообщил, что власти Украины не намерены отменять блокировку российских соцсетей, передает from-ua.
Использование российских соцсетей не может быть разрешено, поскольку они являются оружием врага, рассказал Потураев..
По словам собеседника, власти должны защищать украинское информационное пространство и не должны делать глупостей.
"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага…", - отметил советник главы государства.
Напомним, весной 2017 года занимавший пост президента Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.
Теги: Донбасс, Одноклассники.ру, социальная сеть, блокировка
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