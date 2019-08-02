У Зеленского рассказали, разблокируют ли российские соцсети

02.08.2019 14:13

Советник президента Владимира Зеленского Никита Потураев сообщил, что власти Украины не намерены отменять блокировку российских соцсетей, передает from-ua.

Использование российских соцсетей не может быть разрешено, поскольку они являются оружием врага, рассказал Потураев..

По словам собеседника, власти должны защищать украинское информационное пространство и не должны делать глупостей.

"Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага…", - отметил советник главы государства.

Напомним, весной 2017 года занимавший пост президента Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.