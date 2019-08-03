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«Будет принадлежать России»: в Швейцарии оскандалились заявлением о Крыме
Для РФ незаконно аннексированный Крым имеет крайне важное значение как в военном, так и в гражданском плане, в связи с чем Москва никогда не даст согласия вернуть Украине аннексированный Крым. Как передает replyua.net, такую точку зрения представил швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер, побывавший в Крыму и пообщавшийся с местными жителями, в материале для Infosperber.
«Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину. И Россия никогда не отдаст город Украине: слишком важны город и порт как выход к Черному морю — гражданский и военный», – отмечается в статье. Более того, автор заверил, что жители полуострова якобы и сами не намерены отступить перед натиском стремящихся вернуть Крым украинских властей. Журналист убежден, что Севастополь в каком-то смысле всегда будет принадлежать только России.
«И не только в связи с тем, что его построила Россия – величественный каменный город, полный южного простора, в голубых бухтах которого толпятся военные корабли. Севастополь предоставил две вещи, священные для России. А в городе все еще есть что-то священное в самом глубоком смысле: это были ворота, через которые, согласно легенде и, возможно, даже в действительности, христианство вошло в Россию», – уверен он.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Швейцария, скандал
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