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«Да иди ты отсюда!»: переселенец из Луганска поставил на место пропагандиста «Россия 1»
Переселенец из Луганска Михаил Шевченко поставил на место корреспондента российского пропагандистского телеканала «Россия 1» Андрея Руденко. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.
Инцидент произошел на разрушенном мосту через Северский Донец в районе Станицы Луганской. Михаил Шевченко спорил с неизвестным. Он объяснял оппоненту, что согласно Минским соглашениям представители НВФ «ЛНР» не имеют права находится на данной территории.
На шум подоспел Андрей Руденко. Он попытался вклинится в диалог и несколько раз предложил Шевченко представиться. В конце концов навязчивый журналист получил ответ:
«Да иди ты отсюда, оккупант х*енов!»
Российский журналист назвал Шевченко «провокатором», оскорбляющим людей, который «пришел, попугал и ушел». Проходящая по мосту мирная жительница едва слышно сказала: «Россия, вас напугаешь…»
По данным издания «Донецкие Новости», весной 2014 года Михаил Шевченко занимал активную проукраинскую позицию — участвовал в автопробегах луганского Автомайдана, разговаривал с жителями города о незаконности так называемого «референдума» и его последствиях. Из-за угрозы жизни и свободе вынужден был переехать с семьей на подконтрольную Украине территорию в начале боевых действий.
Сейчас Михаил занимает пост начальника отдела взаимодействия с общественностью и средствами массовой информации в Станично-Луганской госрайадминистрации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Луганск, журналист, переселенец
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