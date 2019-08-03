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Июнь покажется карамелькой: когда в Украину вернется адская жара
Стремительно ворвавшееся в Украину лето сменилось прохладой и обильными осадками, однако синоптики советуют не расслабляться, поскольку жара уже не за горами.
Об этом рассказывает Апостроф.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что территорию нашей страны еще накроет "адская" жара и пообещал нешуточные температуры. По его словам, в последнем месяце лета украинцы увидят на столбиках термометров 30-35 градусов тепла. Горбань заявил, что кардинального изменения ситуации следует ожидать, когда температура начнет понижаться, а дольше всего жара задержится на юге – там посвежеет только после середины месяца.
Горбань в своем сообщении написал: "Бывают годы, когда август становится более жарким, чем июль, но в этом году будет наоборот. После 10 августа температура резко упадет, и дневные показатели будут держаться на уровне 24-26 градусов тепла до конца месяца".
Он также подчеркнул, что не стоит бояться сильных осадков в августе. Кратковременные дожди с юга пройдут 2 и 3, а также 8 числа.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, погода, жара
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