Какие изменения в армии происходят при Зеленском: военный журналист указал на тревожные тенденции

03.08.2019 13:45

Решение украинской власти открывать огонь в ответ на действия пророссийских боевиков, а также информация о том, что у защитников территориальной целостности Украины нет элементарного освещения, заставляет думать, не существует ли афишируемых договоренностей новой власти, если не с боевиками, так с Кремлем напрямую. Как передает replyua.net, об этом пишет военный эксперт Михаил Жирохов в своем микроблоге на сайте «Деловая столица».



По его словам, недавние события в армии и вокруг нее вызывают тревогу. В первую очередь, ситуация на линии соприкосновения на протяжение последних дней демонстрирует существенное усиление позиций боевиков на фоне полного запрета на ведение ответного огня со стороны ВСУ. С точки зрения Жирохова, косвенно приказ о личной ответственности за ведение ответного огня оказал весьма негативное влияние на моральный дух всей группировки.



«Причем не только на уровне контрактников, но и на уровне офицерского и сержантского составов. В частности, совершенно не зря Министерство обороны Украины сообщило о дополнительном наборе на обучение в военные заведения высшего образования и военных колледжей сержантского состава? Совершенно очевидно, что в итоге курсантов наберут, но стоит ли говорить об их качестве?», - рассуждает автор материала