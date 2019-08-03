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На польской границе украинцам отказывают во въезде
На польско-украинской границе за первые шесть месяцев этого года увеличилось количество отказов во въезде украинцам. Как передает replyua.net, об этом проинформировали в аналитическом центре «Европа без барьеров».
Сообщается, что доля отказов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на рекордные 12%. Однако в Пограничной службе Польши заявили, что количество визитов граждан Украины в эту страну также возросло - на рекордные 250 тысяч с начала текущего года. Было отказано во въезде почти 28 тысячам граждан. «Это свидетельствует о том, что ситуация с отказами во въезде гражданам Украины на границах ЕС стабилизируется после 50-процентного роста в 2018 год», - сообщили в аналитическом центре. Также отмечается, что увеличение количества отказов в 2018 году было вполне прогнозируемым.
Если взять данные за 2016 год, когда Украина ещё не получила безвизовый режим, добавить отказы на границе и сравнить эти показатели с данными за прошлый год, можно увидеть, что общее количество отказов уменьшается. Как рассказали польские пограничники, в первые шесть месяцев этого года украинцы совершили почти 5 млн визитов в Польшу. Это на 250 тысяч больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, Польша, граница, въезд
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