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Переполох устроили в Трускавце перед приездом Зеленского: ищут бомбу, разули даже «слуг народа»

03.08.2019 19:13
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Переполох устроили в Трускавце перед приездом Зеленского: ищут бомбу, разули даже «слуг народа»

В Трускавце устроили настоящий переполох накануне приезда президента Украины Владимира Зеленского

Глава государства в субботу, 3 августа, должен посетить курортный город, где подошли к концу недельные курсы для будущих нардепов от «Слуги народа». По этому случаю в Трускавце усилили меры безопасности. Об этом сообщает «Украинская правда».

В частности, в отеле Rixos, где проживают будущие депутаты, установили рамки.

Кроме того, сотрудники Управления государственной охраны устроили тщательную проверку будущим нардепам. Отмечается, что в процессе народным избранникам даже пришлось разуться.

Также сообщается, что взрывотехники проверили канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов по всему городу.

Проверке также подвергся весь центр города.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, президент, Трускавец, бомба, Зеленский
 
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